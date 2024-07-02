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لبنان

أساليب جديدة لتهريب السوريين إلى لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-07-2024 | 02:45
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لُوحِظَ في الآونة الأخيرة، أنّ مهربين لبنانيين يعمدون إلى نقل السوريين إلى الداخل اللبنانيّ، بطرقٍ جديدة، في مقابل مبالغ ماليّة. ويقوم المُهرّب اللبنانيّ بنقل السوريين إمّا داخل "فانات" لنقل الركاب، وإمّا عبر صهاريج المحروقات.
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وأكّد مصدر أمنيّ في هذا الإطار، أنّ القوى الأمنيّة تُراقب جيّداً الحدود، والعديد من هذه العمليّات تمّ إحباطها، بفضل المتابعة الحثيثة، ومُلاحقة المهربين، وكلّ سوريّ يتمّ توقيفه، يُعمل فوراً على إعادته إلى سوريا.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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