مسيحيون يقرعون باب هذه الشخصية السنّية

تجهد أوساط مسيحية، حزبية ومستقلة، لعقد لقاءات مع شخصيّة سنيّة حضرت إلى لبنان في الأيام الماضية لاستطلاع الخلفيات التي باشر من أجلها عمله وسرّ التوقيت الذي اختاره للعودة.

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