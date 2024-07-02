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لبنان

ما حقيقة إستهداف العدوّ الإسرائيليّ لبلدة الطيبة الجنوبيّة؟

Lebanon 24
02-07-2024 | 05:09
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بعد تداول أخبار عن استهداف العدوّ الإسرائيليّ للطيبة في جنوب لبنان، وتضرّر شبكة الكهرباء في البلدة، أوضحت مندوبة "لبنان 24" أنّ عطلاً كهربائيّاً أصاب الشبكة وتسبّب بـ"ماس كهربائيّ".
 
 
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وأشارت إلى أنّ العدوّ لم يستهدف البلدة.
 
 
 
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