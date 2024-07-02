ما حقيقة إستهداف العدوّ الإسرائيليّ لبلدة الطيبة الجنوبيّة؟

بعد تداول أخبار عن استهداف العدوّ الإسرائيليّ للطيبة في جنوب لبنان، وتضرّر شبكة الكهرباء في البلدة، أوضحت مندوبة "لبنان 24" أنّ عطلاً كهربائيّاً أصاب الشبكة وتسبّب بـ"ماس كهربائيّ".

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وأشارت إلى أنّ العدوّ لم يستهدف البلدة.