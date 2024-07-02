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لبنان

بعد نزاع طويل... تحويل نقابة مكاتب السوق الى مدارس السوق

Lebanon 24
02-07-2024 | 06:36
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اعلن رئيس نقابة مدارس السوق حسين حيدر في بيان، "نجاح النقابة بعد نزاع دام 7 سنوات بإنتزاع قرار قضائي يقضي بتطبيق المادة 210 من قانون السير التي تحمل الرقم 243 الصادرة سنة 2012 والتي تنص بفقرتها "ج" على افادة مدرسة تعلم السير. وقضى القرار بتحويل مكاتب السوق إلى مدارس، وهذه الخطوة سعت اليها النقابة طويلاً لتنظيم المهنة وكبح جماح الفساد الذي نخرها وبات الحصول على رخصة سوق لا يحصل إلا بدفع رشوى وهذه الظاهرة من المتوقع اختفاؤها بمجرد أن ينطلق العمل الرسمي في مدارس السوق بعد شهر من الأن".
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وقال: "لم تكن مدرسة تعليم السوق في الجنوب لتبصر النور لولا إصرار نقابة السوق التي بات إسمها نقابة مدارس السوق على تطبيق القانون بعدما ربحت الدعوى المقدمة ضد وزارة الداخلية منذ أكثر من عشر سنوات لعدم تنفيذها قانون السير".
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