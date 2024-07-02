Advertisement

لبنان

لبنانيّون يجدون أنفسهم في رفح وأشخاص آخرون في بيروت بدلاً من قبرص.. كيف يحصل ذلك؟

Lebanon 24
02-07-2024 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1218322-638555256821632925.png
Doc-P-1218322-638555256821632925.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ وكالة الصحافة الفرنسية أفادت أنّ لبنان يشهد إرباكا في الحركة الأرضية والجوية ناتجة عن التشويش الإسرائيلي على نظام تحديد المواقع العالمي "GPS".

وقالت الوكالة إنه لعدة أشهر، تسببت بيانات الموقع الغريبة في حدوث ارتباك في لبنان، وقد أبلغ العديد من السكان أن موقعهم على الخريطة على الإنترنت يظهر في مطار بيروت بينما كانوا في الواقع في مكان آخر في العاصمة.
Advertisement

ونقلت الوكالة عن سائق سيارة أجرة في لبنان تذمره من أن تطبيقات تحديد الموقع تظهر موقعه في مدينة رفح في غزة، أو في شرق لبنان بالقرب من الحدود السورية، عندما كان بالفعل في بيروت.
 
وقالت صحافية في وكالة "فرانس برس" في القدس المحتلة، إنّ "موقعها بدا كما لو كانت في القاهرة، وامتد التدخل في بعض الأحيان إلى قبرص، على بعد حوالي 200 كيلومتر من لبنان، حيث أبلغ صحفيو "فرانس برس" أن موقعهم عبر "GPS" يظهر في مطار بيروت بدلا من الجزيرة".

وقال محلل الأمن العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "RANE" لاستخبارات المخاطر فريدي خويري، إنّ "إسرائيل تستخدم تشويش نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" لتعطيل اتصالات "حزب الله" أو التدخل فيها".

وأضاف أنها "تستخدم أيضا نظام تحديد المواقع العالمي لإرسال إشارات كاذبة بهدف تعطيل وإعاقة قدرات الطائرات من دون طيار والصواريخ الموجهة بدقة على العمل أو إصابة أهدافها".

وقال أفيديس سيروبيان وهو طيار مرخص، إنه توقف عن استخدام الـ"GPS" في الأشهر الأخيرة، وأضاف لوكالة "فرانس برس": "لا أعتمد على نظام "GPS" على الإطلاق. أطير معتمدا على بوصلة وخريطة ورقية".

وأضاف أنه "عندما تكون بيانات تحديد الموقع الجغرافي خاطئة وتكون الرؤية ضعيفة، يمكنك أن تجد نفسك فجأة في حالة من الذعر. وقد يؤدي ذلك إلى حادث أو كارثة". (روسيا اليوم)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:53 | 2024-07-02
10:38 | 2024-07-02
10:36 | 2024-07-02
10:17 | 2024-07-02
10:15 | 2024-07-02
10:12 | 2024-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24