ردّاً على استهداف المواطن محي الدين أبو دلّة.. ماذا قصف "حزب الله" قبل قليل؟

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وتجدر الإشارة إلى أنّ المواطن محي الدين أبو دلّة استشهد في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت منزله في بلدة الزلوطية.

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً ‏على ‏‏‌‏اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً بلدة الزلوطية ‏واستشهاد مدنيّ، قصف ثكنة كريات ‏شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".