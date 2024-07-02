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لبنان
ردّاً على استهداف المواطن محي الدين أبو دلّة.. ماذا قصف "حزب الله" قبل قليل؟
Lebanon 24
02-07-2024
|
10:53
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً بلدة الزلوطية واستشهاد مدنيّ، قصف ثكنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".
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وتجدر الإشارة إلى أنّ المواطن محي الدين أبو دلّة استشهد في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت منزله في بلدة الزلوطية.
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