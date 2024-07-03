شكّا تودّع ابنها كارلو

توفي الطفل كارلو شربل بركات ابن الـ3 سنوات نتيجة حادث الدهس المروّع في زوق مصبح، حيث سقط من سيارة والدته عن طريق الخطأ مساء الثلاثاء، في محلة ادونيس.

ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه في كنيسة سيدة الخلاص - شكا، اليوم الاربعاء.