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لبنان

شكّا تودّع ابنها كارلو

Lebanon 24
03-07-2024 | 04:30
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توفي الطفل كارلو شربل بركات ابن الـ3 سنوات نتيجة حادث الدهس المروّع في زوق مصبح، حيث سقط من سيارة والدته عن طريق الخطأ مساء الثلاثاء، في محلة ادونيس.
 
ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه في كنيسة سيدة الخلاص - شكا، اليوم الاربعاء.
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03/07/2024 13:51:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تعازي ووفيات

ادونيس

زوق مصبح

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