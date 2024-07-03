إسرائيل تزعم قصف بنى تحتية لحزب الله في الجنوب

زعم الجيش الإسرائيلي أنه أغار ليل الثلاثاء الأربعاء، على "البنى التحتية لحزب الله في يارون وطير حرفا جنوبي لبنان".



كما قال في بيان إن "الطائرات الإسرائيلية قصف مبنى عسكرياً للحزب في بلدة عيترون". (سكاي نيوز)

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