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لبنان

إسرائيل تزعم قصف بنى تحتية لحزب الله في الجنوب

Lebanon 24
03-07-2024 | 00:30
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زعم الجيش الإسرائيلي أنه أغار ليل الثلاثاء الأربعاء، على "البنى التحتية لحزب الله في يارون وطير حرفا جنوبي لبنان".

كما قال في بيان إن "الطائرات الإسرائيلية قصف مبنى عسكرياً للحزب في بلدة عيترون". (سكاي نيوز)
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