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لبنان

بالقرب من حاجز للجيش.. احتراق "بيك اب" على أوتوستراد صور

Lebanon 24
03-07-2024 | 01:40
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احترق صباح اليوم الأربعاء "بيك اب" بالقرب من حاجز للجيش على اوتوستراد صور من دون معرفة الأسباب، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعملت فرق الاطفاء في الدفاع المدني وكشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية على التدخل واخماد الحريق بسرعة.
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