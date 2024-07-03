جعجع: طباخو "البروباغاندا" في هذه الأيام ليسوا بشطارة من سبقوهم

أكّدت النائبة ستريدا جعجع أن حزب القوات اللبنانية يقف في مواجهة مشاريع من يحاول تغيير هوية لبنان، وهذا ما جعله عرضة لمحاولات العزل السياسية.

كلام جعجع جاء خلال اجتماع الهيئة الإدارية لـ"مؤسسة جبل الأرز"، في معراب، حيث أكّدت أن "الهجوم الذي تتعرض له القوات اللبنانية في موضوع رئاسة الجمهورية، وأخيرا لجهة محاولة الإصطياد في الماء العكرة في موضوع العلاقة مع الكنيسة والصرح البطريركي، إنما مرده لأنها تقف سدا منيعا في وجه من يحاولون تغيير وجه لبنان وفرض أعراف جديدة على اللبنانيين لا تمت للدستور بصلة"، مشيرة إلى أن "هؤلاء اعتادوا أن يرضخ من يقف في وجههم في نهاية المطاف أو أن يلين موقفه، إما بالترغيب أو بالترهيب، ليوافق على تسوية، لا شيء فيها من التسوية، يحصلون من خلالها على كل ما يريدون".

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أضافات: "الأمور اختلفت هذه المرة، فحزب القوات اللبنانية كسائر فرقاء المعارضة يقف بشكل صلب في مواجهة مشروعهم ولا يلين أمام ترغيب ولا يهاب ترهيبا، ما جعلهم على يقين بأنه لن يتراجع أبدا عن موقفه المنادي بتطبيق الدستور، لذلك لم يجدوا سبيلا أمامهم سوى محاولة عزل القوات سياسيا والهجوم عليها بمختلف الوسائل الممكنة من أجل التخفيف من تأثيرها السياسي كي يتمكنوا من تنفيذ مشروعهم والإستمرار في خطف البلاد".



وتطرقت إلى الحملة التي يتعرض لها البطريرك الراعي، وما يحاول البعض إشاعته عن تدهور العلاقة بين الصرح البطريركي و"القوات"، وقالت: "لسنا في حاجة للرد على هذه الشائعات التي لا تمت للحقيقة بصلة، فالجميع يعلم مدى عمق العلاقة التاريخية بين القوات والصرح، ولكن يبدو أن طباخي مطابخ البروباغاندا السوداء في هذه الأيام ليسوا بشطارة من سبقوهم، "غيرن كان أشطر منهن"، فهم يعممون شائعات تتناقض مع حملاتهم المغرضة التي يسوقونها بحق الصرح والبطريرك". (الوكالة الوطنية للإعلام)