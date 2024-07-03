بخاري استقبل البيسري.. وهذا ما جرى بحثه

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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بخاري، اليوم الاربعاء في مقر إقامته باليرزة، المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء الياس البيسري.وجرى خلال اللقاء البحث في أبرز التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، وعدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.