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لبنان
رعد: كيف لعدوّ يتخبط جنوده وضباطه أنّ يتهدد لبنان بحرب؟
Lebanon 24
03-07-2024
|
07:20
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اشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" للشهيد على طريق القدس مصطفى حسن ياسين في حسينية كفرتبنيت، بمشاركة مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في الحزب علي ضعون وفاعليات سياسية وعلماء دين وعوائل الشهداء، أنه "إذا كان العدو قد وصل في هذه الآونة إلى الإدعاء والتباهي الفارغ والمخادع بأنه سينتقل بعد أسابيع إلى المرحلة الثالثة والتي تعني الإنكفاء عن غزة والخروج من تجمعاتها السكنية والابقاء على محاصرتها ووقف العمليات من طرف واحد، فأقول لكم ان هذا إعلان رسمي مموه للفشل الذريع الذي وصل إليه العدو من تحقيق أهدافه"، وقال: "حقيقة العدو وفشله وعجزه انكشفت، فبدل من أن تعزل المقاومة أصبحت ظاهرة تستقطب مؤيدين ومجاهدين في صفوفها وباتت تعبّر عن ضمير الملايين من شعوب عالمنا المستضعف".
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وأكد رعد ان "قضية فلسطين أصبحت القضية الأولى ومحلّ إهتمام في المنتديات الدولية والشعبية على إمتداد كل العالم"، معتبرا ان "الإسرائيلي أصبح منبوذا حتى ممن كانوا يؤيدونه"، مشيرا الى أن "رعاة العدو الصهيوني سيأتون لتمويه فشله بصفة إنتصار وانّ مُنتهى مشروع العدو هو الفشل والخيبة والإحباط والمزيد من الكذب".
وسأل: "كيف لعدو يتخبط جنوده وضباطه أن يتهدد لبنان بحرب؟ بل هو يهول بالحرب علينا لتغطية فشله الذي سيجبر عليه في غزة".
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