الجميّل التقى السفير الاسترالي: لتحرير قرار لبنان من الهيمنة

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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل السفير الاسترالي اندرو بارنز -Andrew Barnes وجرى عرض للتطورات لا سيما في جنوب لبنان.اللقاء جرى في حضور عضوا المكتب السياسي الوزير السابق البروفيسور الآن حكيم وغسان أبو جودة ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبد الله كما رافق السفير الإيطالي المستشار السياسي في السفارة بين كريغ.رئيس الكتائب أكد في خلال اللقاء على ان لبنان لا يمكن ان يستعيد دوره الا بتحرير قراره من قبضة حزب الله الذي يمسك بمفاصل المؤسسات ويقرر الحرب والسلم ويسد الطريق على انتخاب رئيس للجمهورية لفرض مرشحه ويرفض الذهاب الى خيار ثالث يكون قادراً على التحاور مع الجميع وإنقاذ لبنان.وأعاد رئيس الكتائب التأكيد على رفضه ان يكون رهينة او طرفاً في محور وأن يجر إلى حروب تخدم اجندات خارجية واطماع إقليمية وهو يمر في أكبر أزمة في تاريخه، موضحاً لزائره أن أي حرب شاملة ستقضي على أي أمل للبنان بالنهوض القريب.