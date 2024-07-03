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لبنان

عبد الله التقى الحوت مطلعا على اوضاع شركة طيران الشرق الأوسط

Lebanon 24
03-07-2024 | 10:29
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عقد عضو اللقاء الديمقراطي  النائب الدكتور بلال عبدالله، لقاء مطولا مع مدير شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، بهدف الوقوف على حقيقة الاجراءات التي تتخذها الشركة للحفاظ على خدماتها واستمراريتها في ظل الاوضاع الامنية وتداعياتها، وأهمية مواكبة ودعم الشركة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، لا التهجم عليها وكشفها عن غير حق داخليا وخارجيا، لأن الحديث عن حصرية الشركة وتصويره كأنه احتكار، هو مناف للحقيقة في الوقت الذي تستحوذ الشركة الوطنية على ٣٨% فقط من حجم الحركة، لأنها تعمل مع ٣٤ شركة اجنبية أخرى من بينها ١٩ شركة للسعر المخفض، وبمقارنة سريعة مع عدد الرحلات، فإنه يتبين ان "الميدل ايست" تشغل اقل من ثلث الرحلات التي تأتي بيروت قياسا مع الشركات الوطنية للدول الأخرى، كالامارات والمانيا وقطر وتركيا والاردن والعراق والكويت وغيرها من الدول، مما يدحض تهمة الاحتكار التي توجه لشركتنا الوطنية، والتي استطاعت ان تنتقل من خسارة ٧٠٠ مليون دولار على مدى عشرين سنة سابقا، حتى ضمن الحصرية التي امتلكتها قانونا، إلى ربح اكثر من مليار و400 مليون دولار وصولا ليومنا هذا مع موجودات لا تقل قيمتها عن المليار دولار، وجب علينا جميعا حمايتها والحفاظ عليها، بتثبيت وضعية الشركة التجارية لابعادها عن اية عقوبات محتملة او روتين إداري تشغيلي قاتل للشركة.
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