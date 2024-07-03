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لبنان

مراد تفقد سير الامتحانات في البقاع الغربيّ

Lebanon 24
03-07-2024 | 10:30
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جال رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد يرافقه رئيس المنطقة التربوية في البقاع  يوسف بريدي على ثانويات ومدارس البقاع الغربي لتفقد سير الامتحانات الرسمية والاطلاع على عمل الوزارة، مستمعا للطلاب وهواجس الأساتذة.
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وإذ شكر مراد الاساتذة على جهودهم، أثنى على "دور الوزارة في اتمام الامتحانات الرسمية في لبنان وتحديداً في محافظة الجنوب التي وعد بجولةٍ على ثانوياتها يوم غد لتفقد سير الامتحانات فيها". متوجهاً بالتحية لطلاب المناطق الحدودية الذين بصمودهم سيحققون نجاحا كبيرا من شأنه أن يعلم الرجولة وعز النفس والمقاومة.

وتمنى مراد "بألا تكون هناك مشاكل في التصحيح بغض النظر عن الاشاعات المغرضة التي تتناقلها وسائل الاعلام في محاولة من البعض للتشكيك بوزارة التربية وتهميش دورها، معتبراً أنها " تنحت في الصخر"، في ظل الأوضاع التي يمر بها لبنان"، داعيا الحكومة الى "التعاون معها لأن رسالة التربية رسالةٌ سامية".

وفي ما يتعلق بمطالبة الأساتذة برفع الحوافز، اعتبر مراد أن مطالب الأساتذة محقة واعداً بأن تبذل لجنة التربية قصارى جهدها بالتعاون مع الوزارة بالضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم، ورداً على سؤالٍ حول رفع الأقساط اعتبر أن هناك فوضى في هذه المسألة على أن يتم مناقشة اقتراح قانون قدمته النائب حليمة قعقور  حيثُ تم تشكيل لجنة مصغرة لدراسة هذا المقترح في محاولة لإيجاد حلٍ لإنصاف الأساتذة وأولياء الأمور.
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