28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مراد تفقد سير الامتحانات في البقاع الغربيّ
Lebanon 24
03-07-2024
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
جال رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد يرافقه رئيس المنطقة التربوية في البقاع يوسف بريدي على ثانويات ومدارس البقاع الغربي لتفقد سير الامتحانات الرسمية والاطلاع على عمل الوزارة، مستمعا للطلاب وهواجس الأساتذة.
Advertisement
وإذ شكر مراد الاساتذة على جهودهم، أثنى على "دور الوزارة في اتمام الامتحانات الرسمية في لبنان وتحديداً في محافظة الجنوب التي وعد بجولةٍ على ثانوياتها يوم غد لتفقد سير الامتحانات فيها". متوجهاً بالتحية لطلاب المناطق الحدودية الذين بصمودهم سيحققون نجاحا كبيرا من شأنه أن يعلم الرجولة وعز النفس والمقاومة.
وتمنى مراد "بألا تكون هناك مشاكل في التصحيح بغض النظر عن الاشاعات المغرضة التي تتناقلها وسائل الاعلام في محاولة من البعض للتشكيك بوزارة التربية وتهميش دورها، معتبراً أنها " تنحت في الصخر"، في ظل الأوضاع التي يمر بها لبنان"، داعيا الحكومة الى "التعاون معها لأن رسالة التربية رسالةٌ سامية".
وفي ما يتعلق بمطالبة الأساتذة برفع الحوافز، اعتبر مراد أن مطالب الأساتذة محقة واعداً بأن تبذل لجنة التربية قصارى جهدها بالتعاون مع الوزارة بالضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم، ورداً على سؤالٍ حول رفع الأقساط اعتبر أن هناك فوضى في هذه المسألة على أن يتم مناقشة اقتراح قانون قدمته النائب حليمة قعقور حيثُ تم تشكيل لجنة مصغرة لدراسة هذا المقترح في محاولة لإيجاد حلٍ لإنصاف الأساتذة وأولياء الأمور.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أطلت وهي ترقص بدلع خلال حفلة خاصة.. سيرين عبد النور تتعرّض للانتقادات شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي ترقص بدلع خلال حفلة خاصة.. سيرين عبد النور تتعرّض للانتقادات شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:41 | 2024-07-03
03/07/2024 12:41:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تشغيل مطار القليعات قريباً؟
Lebanon 24
تشغيل مطار القليعات قريباً؟
04:00 | 2024-07-03
03/07/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة عميد الممثلين اللبنانيين عن عمر يناهز الـ97 عاماً
Lebanon 24
وفاة عميد الممثلين اللبنانيين عن عمر يناهز الـ97 عاماً
13:53 | 2024-07-02
02/07/2024 01:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شكّا تودّع ابنها كارلو
Lebanon 24
شكّا تودّع ابنها كارلو
04:30 | 2024-07-03
03/07/2024 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عودته من أداء فريضة الحج.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية ويطلب من الجمهور الدعاء له
Lebanon 24
بعد عودته من أداء فريضة الحج.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية ويطلب من الجمهور الدعاء له
03:44 | 2024-07-03
03/07/2024 03:44:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:00 | 2024-07-03
إقتحامٌ قرب لبنان وقوات تتقدّم.. إقرأوا ما كشفه تقريرٌ إسرائيليّ
12:52 | 2024-07-03
الدفاع المدني: السيطرة على النيران المندلعة في محاذاة مرفأ طرابلس
12:36 | 2024-07-03
"قصف واستهداف".. بيان جديد من "حزب الله"
12:18 | 2024-07-03
"بقي في عين الخطر".. هكذا تحدّث نائب "حزب الله" عن القياديّ "أبو نعمة"
12:15 | 2024-07-03
مولوي استقبل وفداً من الهيئة الإدارية لـ"نادي النجمة"
12:00 | 2024-07-03
بالصورة.. حريقٌ كبير في فرن الشباك!
فيديو
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
03:12 | 2024-07-02
03/07/2024 20:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
05:03 | 2024-06-29
03/07/2024 20:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
04:35 | 2024-06-29
03/07/2024 20:03:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24