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لبنان

ردّاً على اغتيال محمد نعمة ناصر.. رشقة كبيرة من الصواريخ أُطلقت من جنوب لبنان

Lebanon 24
03-07-2024 | 10:49
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أفادت "الميادين"، أنّ "حزب الله" أطلق أكثر من 50 صاروخاً من جنوب لبنان باتّجاه فلسطين المحتلة.
 
 
وفي هذا السياق، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى دوي صفارات الإنذار في مسكاف عام وكريات شمونة وكفار غلعاد ودفنا وهغوشريم ودان وشئار يشوف وشنير.
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وبحسب "الميادين"، سقطت الصواريخ في مستوطنة المنارة والجولان السوريّ المحتلّ. وأوضحت أنّ "الحزب" استهدف قواعد عسكريّة إسرائيليّة في الجولان.
 
 
وتأتي الرشقة الصاروخيّة الكبيرة التي أطلقها "حزب الله" باتّجاه مستوطنات العدوّ، ردّاً على اغتيال القائد في "الحزب" محمد نعمة ناصر في منطقة الحوش. (رصد لبنان 24)
 
 
 

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