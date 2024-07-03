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لبنان

"قصف واستهداف".. بيان جديد من "حزب الله"

Lebanon 24
03-07-2024 | 12:36
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ عمليتين جديدتين ضد مواقع عسكرية إسرائيلية.
 
وذكر الحزب أنه استهدف موقع الراهب الإسرائيلي، كما قصفَ أيضاً التجهيزات الفنية في موقع بركة ريشا العسكريّ.
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