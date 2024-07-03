"قصف واستهداف".. بيان جديد من "حزب الله"

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ عمليتين جديدتين ضد مواقع عسكرية إسرائيلية.

وذكر الحزب أنه استهدف موقع الراهب الإسرائيلي، كما قصفَ أيضاً التجهيزات الفنية في موقع بركة ريشا العسكريّ.