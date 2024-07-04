رستم: ميقاتي أثبت حرصه على بناء جسور التواصل بين لبنان وأشقائه العرب

كتب عضو "تكتل الاعتدال الوطني" النائب الدكتور أحمد رستم عبر حسابه على "فيسبوك": "ليس غريباً على الأخ الكبير أن يمسح على رأس أخيه الصغير مسحة رحمة. وليس غريباً على المملكة العربية السعودية أن تغيث لبنان الشقيق دولة وشعباً وتمد له يد الغوث عند كل محنة وتحويل المحن إلى منح، فلم تترك لبنان يوماً وحده، إلا وعقدت له المؤتمرات وجمعت له المجاميع".

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أضاف: "أثبت دولة الرئيس نجيب ميقاتي أنه الحريص على بناء جسور التواصل بين لبنان وأشقائه العرب، ولم تثنه الأزمات عن متابعة المسير في وصل ما انقطع بفعل المتربصين بلحمة الأخوة تفرقةً، وكسر الرهانات من خلال توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية والهيئة العليا للإغاثة بشخص رئيسها لواء الخير والانسانية سعادة اللواء محمد خير".