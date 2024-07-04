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لبنان

إنتبهوا الى سياراتكم.. سرقة من نوع جديد في بيروت (صور)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-07-2024 | 03:15
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ضجت مواقع التواصل مؤخرا بصور من شارع كاراكاس في الحمرا تُظهر نوعا جديدا من سرقة السيارات.

فقد عمد السارقون "المحترفون" إلى فك قطع من السيارات المسروقة لاسيما الإطارات والواجهات والمصابيح ورفعوها على أحجار بعد سرقة دواليبها ما يعني أنهم أخذوا "راحتهم" بسبب الظلام وعدم سلوك المواطنين للشارع.
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ويُشير أحد أصحاب محلات بيع قطع السيارات لـ "لبنان 24" إلى ان "هذه الظاهرة ليست جديدة فقد شهدناها بكثرة عام 2021 حيث تمّ تسجيل سرقة قطع السيارات بهدف إعادة بيعها مع ارتفاع أسعار القطع التي باتت كلها بالدولار".

ولفت إلى ان "القطع المسروقة قد يتم بيعها في السوق اللبناني أو تهريبها إلى سوريا"، مضيفا ان "أكثر أنواع السيارات التي تتم سرقتها حاليا هي، اما من صنع اليابان أو كوريا".  

يُشار إلى ان بيانات قوى الأمن الداخلي سجلت خلال شهر كانون الثاني 2024 تراجعا في نسبة سرقة السيارات مقارنة بالشهر عينه من العام 2023، حيث سجلت سرقة السيارات نسبة 8.1%.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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