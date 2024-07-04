رداً على الاعتداءات على القرى الجنوبية.. حزب الله يستهدف مستعمرة ‏كفربلوم

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، انه ردًا ‏على ‌‏‌‏اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة ‏وخصوصًا بلدة شبعا وإصابة امرأة مدنية، استهدف عناصره يوم ‏الخميس تموضعًا مستحدثًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة ‏كفربلوم بصلية من صواريخ الكاتيوشا. ‏

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