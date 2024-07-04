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لبنان

بمناسبة رأس السنة الهجرية... توقف الصحف عن العمل يوم الاحد

Lebanon 24
04-07-2024 | 04:21
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صدر عن نقابة الصحافة البيان الآتي: "لمناسبة رأس السنة الهجرية تتوقف الصحف عن العمل يوم الاحد الواقع فيه 7 تموز 2024، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان".
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