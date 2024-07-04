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لبنان

مياه بيروت دعت الى تسديد البدلات عن العام 2024

Lebanon 24
04-07-2024 | 04:27
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دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، "جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2024 وما قبل، بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع، آلات الدفع  الالكتروني POS  MACHINEالموجودة لدى دوائر التوزيع ومراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT. واعتذرت من مشتركيها عن عدم امكان تلبية خدمة التسديد عبر الدفع الالكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml  أو app mobile ebml لأسباب خارجة عن ارادتها وهي تعمل جاهدة لتفعيل الخدمة من جديد".
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وأشارت إلى أنه "نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:
 
1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2023 وما قبله بنسبة (85%).
2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2024 لفترة أقصاها كانون الأول 2026.
3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2026.
 
4- خفض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:
- (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.
- (50%) لاشتراكات المياه بالعداد.
 
5- خفض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).
 
6-خفض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).

7 -تقسيط بدلات العام 2024 لمن يرغب من المشتركين التي أصبحت على 6 أقساط مفصلة كالآتي: 
 

القسط              الشرح

الأول           يستحق قبل نهاية شهر تموز 2024
الثاني          يستحق قبل نهاية شهر آب 2024
الثالث          يستحق قبل نهاية شهر أيلول  2024
الرابع           يستحق قبل نهاية شهر تشرين الأول 2024
الخامس       يستحق قبل نهاية شهر تشرين الثاني 2024
السادس      يستحق قبل نهاية شهر كانون الأول 2024" 

 

واعتبرت الاعلان "بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن".
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