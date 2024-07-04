الامتحانات الرسمية بفروعها الاربعة اختتمت في دورتها الاولى

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اختتمت اليوم الدورة الاولى للامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة في محافظة النبطية، حيث تقدم 3176 طالبا وطالبة على 16 مركزًا في قضاء النبطية و4 مراكز في قضاء بنت جبيل ، ومركزين في قضاء حاصبيا.وجال رئيس المنطقة التربوية في محافظة النبطية اكرم ابو شقرا في عدد من مراكز الامتحانات في منطقة النبطيةـ للاطلاع على سير الامتحانات فيها التي تتم متابعتها، والتقى رؤساء المراكز والمراقبين واطلع منهم على الاجواء، واثنى على جهودهم "باختتام الدورة الاولى من الامتحانات بنجاح تام من دون اي مشاكل" ، وشكر للقوى الامنية من جيش وقوى امن جهودهم في حفظ امن وسلامة الطلاب والامتحانات".