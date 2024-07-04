نيران مشتعلة وإصابات.. "الحزب" يستهدف مواقع إسرائيلية بصاروخ بركان

أعلن حزب الله في بيان اليوم الخميس، أنه "استهدف عناصره عند الساعة 10:55 من صباح اليوم موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان ثقيل، وأصابوه إصابة مباشرة حيث اندلعت فيه النيران ودمروا أجزاءً منه وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة".

Advertisement

كما استهدف حزب الله وفق ما أعلنه في بيان آخر عند الساعة 11:00 من صباح اليوم، موقع ‏البغدادي بصاروخ بركان ثقيل وأصابوه إصابة مباشرة.