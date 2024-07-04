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لبنان

نيران مشتعلة وإصابات.. "الحزب" يستهدف مواقع إسرائيلية بصاروخ بركان

Lebanon 24
04-07-2024 | 05:56
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أعلن حزب الله في بيان اليوم الخميس، أنه "استهدف عناصره عند الساعة 10:55 من صباح اليوم موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان ثقيل، وأصابوه إصابة مباشرة حيث اندلعت فيه النيران ودمروا أجزاءً منه وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة". 
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كما استهدف حزب الله وفق ما أعلنه في بيان آخر عند الساعة 11:00 من صباح اليوم، موقع ‏البغدادي بصاروخ بركان ثقيل وأصابوه إصابة مباشرة.
 
 

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