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لبنان

بري بحث مع زوراه التطورات في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
04-07-2024 | 08:18
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 إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، وبحث معها في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
 
واستقبل بري سفيرة قبرص لدى لبنان ماريا هادجيثيو دوسيو، وبحث معها في التطورات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة إضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين.
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وزار بري عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب أكرم شهيب، في حضور رجل الأعمال والصناعي الشيخ وليد عساف، فالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وعرض معه للاوضاع الأمنية في البلاد.
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