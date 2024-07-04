بوشكيان: ممنوع على أحد الدخول الى أي مصنع دون علم وزارة الصناعة

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زار وزير الصناعة جورج بوشكيان ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني، برفقة وفد صناعي، مصنع "وودن بايكري" تضامنا معه، وقد جال الوفد في المصنع، مطلعا على سير العمل والمواصفات المتبعة في عملية الانتاج والتي تتوافق مع المعايير العالمية لصناعة المنتجات الغذائية.وبعد الجولة، قال بوشكيان "ان ما حصل مع الـ"وودن بايكري" ألحق ضررا كبيرا بالمصنع الذي نعرفه جيدا والمواصفات المعتمدة لديه وهو تحت رعاية وزارة الصناعة ووصايتها، وبرأينا ان الطريقة التي اثير فيها الموضوع شكل ضررا كبيرا للمصنع الذي يوظف 1200 عامل".وتابع: "ان ما جرى هو نوع من السياسات غير المسؤولة للتشهير بالمصانع اللبنانية خصوصا انها حصلت دون علم وزارة الصناعة المسؤولة الاولى عن جودة الصناعة اللبنانية والوصية على القطاع، وتاليا في حال المخالفة فنحن من يأخذ الاجراءات القانونية المطلوبة، ونحن كدولة نملك كل الالية ونراقب ونتعاون مع المؤسسات العلمية المعنية ومن ضمنها معهد البحوث الصناعية".وأكد على جودة المصنع، وقال: "لدينا تحفظات على كل ما حصل ونحن موجودون هنا ليتمكن الـ"وودن بايكري" من أخذ حقه".بدوره، أكد الزعني "التضامن الكامل" مع مصنع الـ"وودن بايكري"، وقال: "ما حصل مع الـ"وودن بايكري" يجب ان يكون درسا لكل من تسرّع وأطلق الشائعات وتبين انها مغلوطة، والسؤال اليوم كيف يمكن ان نعيد لهذه المؤسسة حقها؟ وكيف يمكن التعويض عليها؟".وتابع: "عندما نقول ان وزارة الصناعة هي وزارة الوصاية على القطاع فممنوع على اي جهة الدخول الى اي مصنع من دون علم وزارة الصناعة".وختم: "نحن نقوم بحماية المستهلك من خلال التحاليل العلمية والمختبرات، ونأمل عدم تكرار مثل هذه الحادثة، ونشدد مع الوزير على ضرورة منع دخول اي جهة الى المصانع من دون علم وزارة الصناعة وحضور خبرائها المختصين، واشراف معهد البحوث".