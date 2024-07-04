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لبنان

اشتعال دراجة نارية على طريق عام بقرصونا

Lebanon 24
04-07-2024 | 10:44
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نجا مواطن بعد اشتعال دارجته النارية لدى مروره على طريق عام بقرصونا في الضنية.

واتت الاضرار مادية من دون تسجيل إصابات.
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دراجة

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