لكسب الحرب.. مسؤول إسرائيلي سابق يدعو إلى قتال لبنان وليس "الحزب"!

رأى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق غيورا آيلاند أن القيادة الإسرائيلية اليوم في موقع ضعيف جدا.

وأضاف في حديث له أن "الأميركيين فشلوا في فهم الطبيعة الحقيقية للحرب".

وعن الحرب مع لبنان، قال آيلاند: "لكسب الحرب في لبنان يتطلب ذلك القتال ضد دولة لبنان وليس حزب الله فقط". (الجزيرة)