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لبنان

بالصورة.. اندلاع حريق في شقة شيخ بأبي سمراء

Lebanon 24
04-07-2024 | 13:03
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اندلع حريق داخل شقة سكنية عائدة للشيخ "ع.ب" في مبنى الابرار، الطابق ٢، في محلة شارع العطور بابي سمراء في طرابلس، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".


وقد هرعت فرق الدفاع المدني وفرق جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان وجرى اخماد الحريق والسيطرة عليه.
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واقتصرت الاضرار على الماديات.
 
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