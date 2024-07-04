Advertisement

لبنان

حمية التقى في الرباط نظيره المغربي وعرضا المستجدات وتعزيز التعاون بين البلدين

Lebanon 24
04-07-2024 | 14:03
A-
A+

Doc-P-1219213-638557238465355681.png
Doc-P-1219213-638557238465355681.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه اجتماعا مع نظيره المغربي وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل في مبنى الوزارة في الرباط، في حضور كل من سفير لبنان في المغرب  زياد عطالله ومدير عام الطيران المدني فادي الحسن، حيث جرى التداول في أخر المستجدات على صعيد المنطقة كما تم البحث في سبل تعزيز نمو العلاقات بين لبنان والمغرب ، ولاسيما في القطاعات التي تعنى بها الوزارة.
Advertisement
 
وأكد حمية خلال اللقاء "أن اجتماع الدول العربية المشاركة في الدورة الحالية للمنظمة العربية للطيران المدني ، شكل حافزاً على تعزيز العمل العربي المشترك ضمن إطار جامع وموحد ، وبما يعود بالنفع على سائر البلدان العربية ومن بينها لبنان والمملكة المغربية ، ولاسيما في تعزيز قطاع الطيران المدني في البلدين".
 
وأضاف: "ان لبنان يثمن وقوف المملكة المغربية بجانبه ، ولاسيما بعيد انفجار مرفأ بيروت في العام 2020 ، وذلك بتوجيه من جلالة الملك محمد السادس ، وإننا نغتم فرصة وجودنا اليوم في المغرب، لنؤكد على أن لبنان منفتح على تعزيز التعاون مع المملكة ، ولاسيما على صعيد قطاع النقل ، وخصوصا مع بروز استراتيجيات نقل كبرى بين الشرق والغرب ، ولاسيما أن العالم يشهد اليوم تسارعا في رسم كوريدورات جديدة للنقل"، مشددا على " أهمية استفادة لبنان والمغرب من موقعهما الجغرافي في هذا المجال".
  
واتفق  حمية وعبد الجليل على العمل لتشكيل لجنة مشتركة لبنانية-مغربية متخصصة لإمكانية تحقيق الهدف أعلاه.
 
وفي موضوع النقل الجوي ، لفت حمية إلى أن "الجالية اللبنانية في المغرب وأفريقيا وصولا الى أمريكا اللاتينية ، هي جالية كبيرة جدا، وبناء عليه فإن لبنان يرحب بإعادة تسيير رحلات الطيران المغربي الى لبنان". (الوكالة الوطنية)

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:16 | 2024-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:38 | 2024-07-04
16:05 | 2024-07-04
15:50 | 2024-07-04
15:28 | 2024-07-04
15:13 | 2024-07-04
15:08 | 2024-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24