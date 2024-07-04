جعجع: الوضع "مجنون".. لم لبنان بمفرده في عين العاصفة؟





وقال جعجع في حديث تلفزيوني، مساء اليوم الخميس، إن "الوضع في الشرق الأوسط "مجنون" وهناك حكومة "مجنونة" في إسرائيل، وحده الله يعلم إلى أين قد تتجه الأمور"، وأضاف: "هل يجب علينا الآن ربط مصير لبنان وشعبه فقط بالدور الذي يقوم به حزب الله اليوم؟ ما يحدث هو جريمة تُرتكب ضد كل لبناني".

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وتابع: "هناك 22 دولة عربية في جامعة الدول العربية، لماذا لبنان بمفرده في عين العاصفة؟ هناك 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي التي لبنان عضو فيها، لماذا لبنان بمفرده في عين العاصفة؟ حزب الله يصادر قرارات الدولة اللبنانية".



واكمل جعجع: "ما هي المشكلة إذا استلم الجيش مهمة الأمن على الحدود الجنوبية؟ الجيش يتواجد بشكل رمزي في الجنوب بينما ينبغي أن يكون موجوداً بقوة، علماً بأن الجيش لم يتولى مسؤولية الأمن في الجنوب حتى الآن". رأى رئيس حزب "القوات" سمير جعجع أننا "في بلد حيث الأولوية تبدو لصالح الجمهورية الإسلامية في إيران من دون أدنى اهتمام بمصلحة الشعب اللبناني"، مضيفاً "يبدو أن قرارنا مخطوف".وقال جعجع في حديث تلفزيوني، مساء اليوم الخميس، إن "الوضع في الشرق الأوسط "مجنون" وهناك حكومة "مجنونة" في إسرائيل، وحده الله يعلم إلى أين قد تتجه الأمور"، وأضاف: "هل يجب علينا الآن ربط مصير لبنان وشعبه فقط بالدور الذي يقوم به حزب الله اليوم؟ ما يحدث هو جريمة تُرتكب ضد كل لبناني".وتابع: "هناك 22 دولة عربية في جامعة الدول العربية، لماذا لبنان بمفرده في عين العاصفة؟ هناك 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي التي لبنان عضو فيها، لماذا لبنان بمفرده في عين العاصفة؟ حزب الله يصادر قرارات الدولة اللبنانية".واكمل جعجع: "ما هي المشكلة إذا استلم الجيش مهمة الأمن على الحدود الجنوبية؟ الجيش يتواجد بشكل رمزي في الجنوب بينما ينبغي أن يكون موجوداً بقوة، علماً بأن الجيش لم يتولى مسؤولية الأمن في الجنوب حتى الآن".

وعن الاستحقاق الرئاسي، قال جعجع: "نحن جاهزون فوراً للذهاب إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وندعو الرئيس نبيه برّي لدعوة جلسة "جادة" لانتخاب رئيس. إذا دعا شخص ما لجلسة ومنعها، فإنها لا تعتبر دعوة جادة"، مضيفا: "لو كان الأمر متروكًا إلى الرئيس نبيه بري بعيدا عن حزب الله، لكان لدينا رئيس للجمهورية حتى قبل انتهاء المهلة الدستورية".





وأكد اننا "لم نرفض الحوار أبدًا بل نتحاور يوميًا مع الجميع، وأبوابي وأبواب نواب "القوات اللبنانية" مفتوحة لأي حوار. الرئيس برّي "كتير ذكي وبيعرف يسوّق الأمور بطريقة تناسبه"، ونحن ضد أن تكون رئاسة مجلس النواب وصية على رئاسة الجمهورية".





وأشار الى "استعداد القوات للتعاون مع أي شخص سنيّ تقدمه لنا الطائفة السنية"، لافتا الى ان "العباءة من السفير وليد بخاري هي عربون صداقة ولبنان هو آخر اهتمام بالنسبة لأميركا في الوقت الحالي".





كذلك، لفت جعجع الى أننا "القوات مستعدة لخوض انتخابات نيابية مبكرة أو في موعدها، ولكن بعد انتهاء حرب غزة نرغب في أن نجلس ونناقش مصير ومسار البلد، إذ لم نحظَ بيوم راحة منذ 50 عاماً. لذا، علينا البحث في التركيبة الحالية".