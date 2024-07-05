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لبنان

درون إسرائيلية تبث تسجيلا صوتيا يُحرّض على "الحزب" فوق هذه البلدة الجنوبية

Lebanon 24
05-07-2024 | 01:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان طائرة درون اسرائيلية حلّقت ليلا في أجواء بلدة حولا مع مكبر للصوت بثت عبره تسجيلا صوتيا تحرض فيه على "حزب الله" وأمينه العام السيد حسن نصرالله.
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