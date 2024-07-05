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لبنان

نصرالله يلتقي وفداً من حركة حماس.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
05-07-2024 | 02:24
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إستقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله وفداً قيادياً من حركة حماس برئاسة ‏خليل الحيّة، حيث جرى استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عموماً وغزة خصوصاً ‏وأوضاع جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق، كما جرى التباحُث حول آخر مستجدات المفاوضات القائمة ‏هذه الأيام وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان الغادر على الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزة، كما جرى تأكيد الطرفين على مواصلة التنسيق الميداني والسياسي وعلى كل صعيد بما يُحقّق الأهداف ‏المنشودة.
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