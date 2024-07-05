غارة في محيط ساحة بلدة مركبا.. ماذا في المعلومات الأولية؟

إستهدفت مسيرة إسرائيلية، اليوم الجمعة، محيط ساحة بلدة مركبا، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".





وبحسب المعلومات الاولية، تسببت الغارة بسقوط إصابة على الأقل.

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