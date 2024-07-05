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لبنان

غارة في محيط ساحة بلدة مركبا.. ماذا في المعلومات الأولية؟

Lebanon 24
05-07-2024 | 05:11
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إستهدفت مسيرة إسرائيلية، اليوم الجمعة، محيط ساحة بلدة مركبا، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".


وبحسب المعلومات الاولية، تسببت الغارة بسقوط إصابة على الأقل.
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