بعد الحريق داخلها.. ماذا أعلنت الجامعة الأميركية في بيروت؟

أعلنَ مكتب التواصل والاعلام في الجامعة الأميركية في بيروت، في بيان، أنه "حوالي الساعة الـ3.20 من بعد ظهر اليوم، اندلع حريق في ساحة تجميع الخردة في حرم الجامعة الأميركية في بيروت".
وذكر المكتب الإعلامي أنه "تمّ اخماد النيران وذلك بتعاون بين فريق الاستجابة للطوارئ مع مكتب الحماية والأمن ودائرة صيانة الأملاك والمباني في الجامعة وبعض الطلاب وموظفيها إلى جانب فوج الإطفاء في بيروت والدفاع المدني اللبناني".
وأشار البيان إلى أنه لم يُبلغ عن سقوط جرحى أو إصابات، موضحاً أن الأضرار اقتصرت على الماديات، وقد بُوشر تحقيق لتحديد السبب الأساسي للحريق.