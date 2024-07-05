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لبنان

بعد الحريق داخلها.. ماذا أعلنت الجامعة الأميركية في بيروت؟

Lebanon 24
05-07-2024 | 12:01
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أعلنَ مكتب التواصل والاعلام في الجامعة الأميركية في بيروت، في بيان، أنه "حوالي ‬الساعة الـ3.20 من بعد ظهر اليوم،‮ ‬اندلع حريق في‮ ‬ساحة تجميع الخردة في‮ ‬حرم الجامعة الأميركية في‮ ‬بيروت‮".
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وذكر المكتب الإعلامي أنه "تمّ اخماد النيران وذلك بتعاون بين فريق الاستجابة للطوارئ مع مكتب الحماية والأمن ودائرة صيانة الأملاك والمباني‮ ‬في الجامعة وبعض الطلاب وموظفيها إلى جانب فوج الإطفاء في‮ ‬بيروت والدفاع المدني‮ ‬اللبناني".
 
وأشار البيان إلى أنه لم يُبلغ عن سقوط جرحى أو إصابات، موضحاً أن الأضرار اقتصرت على الماديات، وقد بُوشر تحقيق لتحديد السبب الأساسي للحريق.
 
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