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لبنان

الخير تفقد والأمين العام للهيئة العليا للاغاثة طريق عين العامري في المنية

Lebanon 24
05-07-2024 | 12:28
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تفقد عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، طريق عين العامري التي تم تنفيذها، وذلك في سياق متابعته لتأهيل الطرق الداخلية في مدينة المنية وصيانتها.
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وأشار النائب الخير إلى أنه "اطلع على بدء العمل في ورشة تأهيل طريق الضيعة لجهة المدافن، وصولاً إلى طريق النبي يوشع".
 
ولفت الخير إلى أنه "قام واللواء خير، بالكشف على عدد من الطرق التي سيتم العمل على صيانتها وتأهيلها ضمن الورشة القائمة".
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