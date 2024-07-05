الإعلان عن دورة تطويع للأمن العام.. إليكم شروطها

أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن حاجتها لتطويع مأمورين متمرنين جدد.

وجاء في بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي:

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"تعلن المديرية العامة للأمن العام عن حاجتها لتطويع مأمورين متمرنين من حملة شهادة البروفية اللبنانية أو شهادة تكميلية مهنية "BP" أو إفادة نجاح مصادق عليها بتاريخ جديد خلال العام ٢٠٢٤ في إحدى الشهادتين المشار إليهما، من بين المدنيين (ذكور فقط)، بطريقة المباراة".

أضاف البيان:" تقدم الطلبات من قبل أصحاب العلاقة شخصيّاً إعتباراً من تاريخ ١٥/٧/٢٠٢٤ ولغاية تاريخ ٧/٨/٢٠٢٤ ضمناً من الساعة ٨٫٠٠ و حتى الساعة ١٥٫٠٠ من كل يوم عمل في دائرة المرآب، كورنيش النهر، ساحة ساعة العبد، خلف مبنى معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي TVA ، وفقاً للأحرف الأبجدية التي تبدأ بها شهرة المرشحين".

وختم:" للإطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة ولمزيد من المعلومات، يمكن:

- مراجعة دوائر و مراكز الأمن العام الإقليمية.

- مراجعة عنوان الأمن العام على شبكة الإنترنت : www. General-security.gov.lb

- الإتصال على الرقم ١٧١٧".