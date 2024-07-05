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لبنان

لأجل وقف الحرب.. عرضٌ ألماني هام لـ"الحزب" وهذه تفاصيله

Lebanon 24
05-07-2024 | 12:52
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لا تزال التقارير الصحافية المتتالية تؤكّد على تواصل ولقاءات مباشرة تُعقد بين ألمانيا وحزب الله، وآخرها كان اللقاء الذي عُقد بين نائب مدير الاستخبارات الألمانية ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
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في السياق، اشارت معلومات "أم تي في" إلى أن "نائب مدير الاستخبارات الألمانية "أول ديل" عقد لقاءين مع الشيخ نعيم قاسم ويُتوقع أن يُعقد الاجتماع الثالث قريباً وبري هو مَن لعب دور الوسيط".
 
وأضافت المعلومات أن "نائب مدير الاستخبارات الألمانية اقترح على قاسم في اللقاء الثاني تراجع "الحزب" 8 كيلومترات وتعزيز مهام "اليونيفيل" وتطبيق القرار 1701 وحلّ النقاط الحدودية العالقة ما يسهّل إمكانية الاستثمار في البحر واستخراج الغاز مقابل رفع العقوبات عن "الحزب".

ولفتت هذه المعلومات إلى أن "قاسم كان مرناً مع الطرح الألماني ولم يمانع البحث في تراجع "الحزب" لكنه اشترط أولاً وقف الحرب في غزة لبدء التفاوض في الطرح".
 

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