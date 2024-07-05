وزارة التربية ومؤسسة "الحريري" أطلقتا ورش عمل لتطبيق البكالوريا الدولية في 12 مدرسة رسمية

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة "الحريري للتنمية البشرية المستدامة" ورش عمل تدريبية لتطبيق البكالوريا الدولية - لمرحلة السنوات الابتدائية PYP، في 12 مدرسة رسمية في لبنان، وتتوجه هذه الورش الى مديري هذه المدارس ومنسقي برامجها، وتنظم بإشراف مفتشين من وزارة التربية ومدربين من المركز التربوي للبحوث والإنماء.
وحضر إطلاق الورش وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، رئيسة "مؤسسة الحريري" بهية الحريري، المدير العام للوزارة عماد الأشقر، إضافة إلى فريقي عمل الوزارة والمؤسسة والتربويين المشاركين.
كذلك، شارك مديرة التطوير والاعتراف في المنطقة العربية ماري تادرس عن بعد من الأردن.
الحلبي
وألقى الحلبي كلمة قال فيها: "عندما طرحت رئيسة مؤسسة الحريري بهية الحريري موضوع البكالوريا الدولية، اعتبرت أننا بذلك نفتح نافذة جديدة، واعتبرنا أن قلة الإمكانات يجب ألا تمنعنا من الخوض في التجربة التي توسع آفاق المعلمين والتلامذة وتنقل التربية إلى مرحلة أفضل".
وأكد أن "من حق كل تلميذ مدرسة رسمية توفر له كل الظروف التي تخوله النجاح."
الأشقر
من جهته، أثنى الأشقر على "هذه الخطوة غير المسبوقة".
الحريري
وأكدت الحريري "أهمية البرنامج وأثره على شخصية الطالب"، وقالت: "إن العمل في الأزمات ليس بجديد، فرغبة الطالب في التعلم موجودة في لبنان، رغم كل الظروف الصعبة".
وأشارت إلى أن "إرادة اللبنانيين هي الانتظام ودولة تليق بقدراتهم".
تاردس
وأشارت تادرس إلى أن "لبنان أول دولة عربية تقدم على هذه الخطوة"، لافتة إلى أن "هذا الأمر يعود إلى دعم وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة الحريري".
وأوضحت أن "هناك أكثر من 100 أكاديميي لبناني يساعد المدارس حول العالم لتنجح في تطبيق البكالوريا الدولية."