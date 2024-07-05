وزارة التربية ومؤسسة "الحريري" أطلقتا ورش عمل لتطبيق البكالوريا الدولية في 12 مدرسة رسمية

Advertisement

وحضر إطلاق الورش وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، رئيسة "مؤسسة الحريري" بهية الحريري، المدير العام للوزارة عماد الأشقر، إضافة إلى فريقي عمل الوزارة والمؤسسة والتربويين المشاركين.كذلك، شارك مديرة التطوير والاعتراف في المنطقة العربية ماري تادرس عن بعد من الأردن.وألقى الحلبي كلمة قال فيها: "عندما طرحت رئيسة مؤسسة الحريري بهية الحريري موضوع البكالوريا الدولية، اعتبرت أننا بذلك نفتح نافذة جديدة، واعتبرنا أن قلة الإمكانات يجب ألا تمنعنا من الخوض في التجربة التي توسع آفاق المعلمين والتلامذة وتنقل التربية إلى مرحلة أفضل".وأكد أن "من حق كل تلميذ مدرسة رسمية توفر له كل الظروف التي تخوله النجاح."من جهته، أثنى الأشقر على "هذه الخطوة غير المسبوقة".وأكدت الحريري "أهمية البرنامج وأثره على شخصية الطالب"، وقالت: "إن العمل في الأزمات ليس بجديد، فرغبة الطالب في التعلم موجودة في لبنان، رغم كل الظروف الصعبة".وأشارت إلى أن "إرادة اللبنانيين هي الانتظام ودولة تليق بقدراتهم".وأشارت تادرس إلى أن "لبنان أول دولة عربية تقدم على هذه الخطوة"، لافتة إلى أن "هذا الأمر يعود إلى دعم وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة الحريري".وأوضحت أن "هناك أكثر من 100 أكاديميي لبناني يساعد المدارس حول العالم لتنجح في تطبيق البكالوريا الدولية."