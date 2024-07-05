هذا ما قررته بكركي بشأن "الحزب"

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ بكركي وسّعت اللجنة المكلفة بالحوار مع "حزب الله" لينضمّ إليها المُطران بولس عبد الساتر بالإضافة إلى المسؤول الإعلاميّ في الصرح البطريركي وليد غياض والنائب فريد هيكل الخازن، وذلك تحضيراً للقاءٍ قريب جداً مع "الحزب".

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