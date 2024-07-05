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لبنان

مطلوبون في قبضة مخابرات الجيش.. هذه التهم موجّه إليهم

Lebanon 24
05-07-2024 | 16:48
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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان أنّه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دورية من مديرية المخابرات ٣ مواطنين وفقًا لما يلي:
- توقيف المواطنَين (و.ش.) و(م.خ.) في منطقة أدونيس - جبل لبنان لارتكابهما أعمال سرقة ونصب واحتيال لصالح عصابة يرأسها أحد الموقوفين داخل سجن رومية، ولإقدامهما على تعاطي المخدرات والاتجار بالأسلحة الحربية، وضُبطت في حوزتهما كمية من المخدرات وسلاح حربي.
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- توقيف المواطن (ح.ح.) في مدينة جبيل لنقله سيارات مسروقة لصالح عصابة سرقة سيارات يرأسها موقوفون داخل سجن رومية، ولإقدامه على تعاطي المخدرات وحيازته كمية منها.
أضاف البيان:" سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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