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لبنان

بمسيّرات انقضاضية.. هجوم جديد لحزب الله على شمال اسرائيل

Lebanon 24
06-07-2024 | 02:49
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب، وردًا على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة والاعتداء على المدنيين، ‏شنّوا يوم السبت 6-07-2024 هجومًا جويًا بسرب من المسيرات ‏الانقضاضية على مربض المدفعية التابع للكتيبة 403 التابع للفرقة 91 في بيت هلل ‏الذي اعتدى ‏بالأمس على قرانا وأهلنا وأصابت أهدافها بدقة مما أدى إلى اشتعال النيران فيه.
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