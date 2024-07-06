بمسيّرات انقضاضية.. هجوم جديد لحزب الله على شمال اسرائيل

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب، وردًا على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة والاعتداء على المدنيين، ‏شنّوا يوم السبت 6-07-2024 هجومًا جويًا بسرب من المسيرات ‏الانقضاضية على مربض المدفعية التابع للكتيبة 403 التابع للفرقة 91 في بيت هلل ‏الذي اعتدى ‏بالأمس على قرانا وأهلنا وأصابت أهدافها بدقة مما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

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