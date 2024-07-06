قتيلان بحادث صدم على أوتوستراد ميرنا الشالوحي (صورة)

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وقع حادث صدم بين شاحنة تابعة لشركة توتال ودراجة نارية ما أدى إلى سقوط قتيلين هما المدعو "ش.ف" لبناني الجنسية والمدعو "ع.س" سوري الجنسية وذلك بالقرب من غاليري الاتحاد على اوتوستراد ميرنا الشالوحي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور حضرت فرق الإسعاف في الدفاع المدني والصليب الأحمر ونقلت الجثتين الى مستشفيات المنطقة.