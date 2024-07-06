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لبنان

قتيلان بحادث صدم على أوتوستراد ميرنا الشالوحي (صورة)

Lebanon 24
06-07-2024 | 04:09
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وقع حادث صدم بين شاحنة تابعة لشركة توتال ودراجة نارية ما أدى إلى سقوط قتيلين هما المدعو "ش.ف" لبناني الجنسية والمدعو "ع.س" سوري الجنسية وذلك بالقرب من غاليري الاتحاد على اوتوستراد ميرنا الشالوحي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وعلى الفور حضرت فرق الإسعاف في الدفاع المدني والصليب الأحمر ونقلت الجثتين الى مستشفيات المنطقة.
 
 
 
 
كما حضرت الأجهزة الأمنية وباشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة.

 وقد أقدم سائق الشاحنة المدعو "س.م" على تسليم نفسه الى الأجهزة الأمنية.

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