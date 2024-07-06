المفتي عبدالله: الحوار الوطني حاجة ملحة في الظروف الصعبة

اكد مفتي صور وجبل عامل العلامة الشيخ حسن عبدالله أن "الحوار الوطني حاجة ملحة في الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة وحاجة داخلية لانتخاب رئيس للجمهورية واستقرار مؤسسات الدولة".

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وقال خلال استقباله المسؤول التنظيمي لحركة "امل" في جبل عامل: "مفردات التعايش والحوار والوحدة ليست كلمات تطلق من أجل المزايدة والارضاءات، بل هي استراتيجية سياسية تساهم في بقاء لبنان واستمراره في صفوف الدول" .وشدد العلامة عبدالله على دور المقاومة في "حماية لبنان من التعديات المعادية الاسرائيلية". (الوكالة الوطنية للإعلام)