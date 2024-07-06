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لبنان

بوشكيان: وزارة الصناعة الراعي الأوّل للصناعي

Lebanon 24
06-07-2024 | 05:48
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افتتح وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان، في زحلة، معرض نبيل الشامي الصناعي والتجاري والحرفي expo 2024.

وفي كلمة له أكّد بوشكيان أن "وزارة الصناعة الراعي الأوّل للصناعي.. نساعده على تأمين ما يطلبه ضمن القوانين المرعية".
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اضاف:" أثبتت سياسة وزارة الصناعة مدى السنوات الثلاث الماضية جدواها، على صعيد تشجيع الاستثمارات الصناعية الجديدة وتوسيع الاستثمارات القائمة، والتوجّه نحو الصناعات الحديثة والتكنولوجية والدوائية والغذائية والكهربائية. كما نواصل تشجيع اقامة المصانع في المناطق الريفية والأطراف، من أجل تحقيق الانماء المتوازن والتنمية المستدامة وتثبيت اللبناني في قريته وبلدته، وعدم النزوح الى المناطق الداخلية، أو الهجرة الى الخارج. ونعمل على صعيد اقامة مناطق صناعية جديدة تكون الصناعات غير متداخلة فيها مع بعضها البعض. مناطق صناعية مصنّفة بحسب القطاعات. وبموازاة ذلك، منعنا اليدَ العاملة غير الشرعية في المصانع، لتأمين الفرص للبنانيين".

وختم: "أصبحت خبراتُ اللبنانيين ومهاراتُهم وعلومُهم وابتكاراتهم متقدّمة جداً، تستأهل منّا كدولة وحكومة ووزارة صناعة أن نحضنها ونرعاها ونطلقها. وهذا ما نقوم به بكلّ فخر واعتزاز وتصميم". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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