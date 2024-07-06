استعدّوا: بعد المنخفض الجوي المحدود.. الطقس الحار سيعود في هذا اليوم

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وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس صيفي معتدل مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفاعلية متمركز فوق تركيا، ويتوقع تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق خلال اليومين المقبلين. تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع يوم الاثنين، ويتحول الطقس إلى حار نسبيا اعتبارا من يوم الثلاثاء.



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين ٢٤ و ٣٢، طرابلس بين ٢٣ و ٣١، وفي زحلة بين ١٨ و ٣٤ درجة .



تحذير: نحذر رواد البحر من ارتفاع الموج يوم غد وتشكل التيارات الهوائية.



الطقس المتوقع في لبنان توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية في المناطق الشمالية والداخلية.- الحال العامة: طقس صيفي معتدل مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفاعلية متمركز فوق تركيا، ويتوقع تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق خلال اليومين المقبلين. تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع يوم الاثنين، ويتحول الطقس إلى حار نسبيا اعتبارا من يوم الثلاثاء.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين ٢٤ و ٣٢، طرابلس بين ٢٣ و ٣١، وفي زحلة بين ١٨ و ٣٤ درجة .تحذير: نحذر رواد البحر من ارتفاع الموج يوم غد وتشكل التيارات الهوائية.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع رياح ناشطة وانخفاض بدرجات الحرارة، خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل. يتوقع تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق، بخاصة في المناطق الشمالية والجبلية، ويتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات فتسوء معه الرؤية.

الأحد: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية في المناطق الشمالية والداخلية.

الإثنين: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل فيزيد الشعور بالحر. تنشط الرياح أحيانا، ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع بخاصة على الجبال، حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية، بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الساحلية والداخلية. يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة، ويحتمل تساقط بعض الرذاذ في المناطق الداخلية.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 17 الى 32 درجة.



- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا سرعتها بين 120و30كم/س.



- الانقشاع: متوسط على الساحل، سيىء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.



- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55% و 75 %

- حال البحر: مائج إجمالا. حرارة سطح الماء: 29 درجة.



- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس : 5,33

-ساعة غروب الشمس:19,52