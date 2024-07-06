30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
32
o
بعلبك
30
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الأهالي يناشدون.. انقطاع خدمات شركة "ألفا" في جزين
Lebanon 24
06-07-2024
|
06:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا يزال أهالي جزين يعانون من انقطاع إرسال شبكة ألفا منذ البارحة.
وناشد أهالي البلدة المعنيين التدخل لحل هذا الموضوع. (الوكالة الوطنية للإعلام)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمير قطر: نسعى إلى وقف الحرب في غزة من خلال إيجاد حل يوقف القتال ويخرج المحتجزين في القطاع (العربية)
Lebanon 24
أمير قطر: نسعى إلى وقف الحرب في غزة من خلال إيجاد حل يوقف القتال ويخرج المحتجزين في القطاع (العربية)
06/07/2024 16:11:28
06/07/2024 16:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
غالانت لعائلات المحتجزين: صفقة التبادل باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى
Lebanon 24
غالانت لعائلات المحتجزين: صفقة التبادل باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى
06/07/2024 16:11:28
06/07/2024 16:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة: لن نسمح للحكومة بعرقلة التوصل لصفقة التبادل مرة أخرى (الجزيرة)
Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة: لن نسمح للحكومة بعرقلة التوصل لصفقة التبادل مرة أخرى (الجزيرة)
06/07/2024 16:11:28
06/07/2024 16:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا سيصل إلى 149 ألفا وفي أوغندا إلى 55 ألفا بحلول نهاية العام (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا سيصل إلى 149 ألفا وفي أوغندا إلى 55 ألفا بحلول نهاية العام (سكاي نيوز عربية)
06/07/2024 16:11:28
06/07/2024 16:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جزين
ألفا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستانها القصير رقصت وتمايلت ودبكت على المسرح.. مايا دياب تُغضب الجمهور مجددًا (فيديو)
Lebanon 24
بفستانها القصير رقصت وتمايلت ودبكت على المسرح.. مايا دياب تُغضب الجمهور مجددًا (فيديو)
09:26 | 2024-07-05
05/07/2024 09:26:28
Lebanon 24
Lebanon 24
غنّت "بتونس بيك" للراحلة وردة.. نانسي عجرم تتعرّض للهجوم بسبب صوتها: "نشاز ليش هيك"
Lebanon 24
غنّت "بتونس بيك" للراحلة وردة.. نانسي عجرم تتعرّض للهجوم بسبب صوتها: "نشاز ليش هيك"
10:08 | 2024-07-05
05/07/2024 10:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت للمرة الثانية من رجل أعمال أردني.. ممثلة لبنانية تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
Lebanon 24
تزوجت للمرة الثانية من رجل أعمال أردني.. ممثلة لبنانية تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
03:35 | 2024-07-06
06/07/2024 03:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
صواريخ من دولة عربية ستساند لبنان.. معهد إسرائيلي يحدّدها!
Lebanon 24
صواريخ من دولة عربية ستساند لبنان.. معهد إسرائيلي يحدّدها!
13:30 | 2024-07-05
05/07/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري تقنيا في نطاق الضاحية؟
Lebanon 24
ماذا يجري تقنيا في نطاق الضاحية؟
01:45 | 2024-07-06
06/07/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:35 | 2024-07-06
الخلاف بشأن مرشحي تلامذة المدرسة الحربية مستمر وهذا ما طلبه وزير الدفاع
08:44 | 2024-07-06
المجلس الشرعي الإسلامي يدعو إلى انتخاب رئيس للدولة: ليقوم النواب بمهامهم
08:43 | 2024-07-06
فضيحة داخل أحد الأفران... هكذا يتمّ تحضير الخبز (صورة)
08:18 | 2024-07-06
كانت برفقة والدتها.. الطفلة نهى اختُطِفَت منذ أكثر من شهر هل من يعرف عنها شيئاً؟
08:08 | 2024-07-06
خريس: لا غنى عن الحوار
08:00 | 2024-07-06
قاصرٌ يتعرّض لاعتداء جنسيّ داخل أحد المباني.. ومفاجأة كبيرة بعمر المغتصب
فيديو
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
06/07/2024 16:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
06/07/2024 16:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
03:12 | 2024-07-02
06/07/2024 16:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24