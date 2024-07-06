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لبنان

الأهالي يناشدون.. انقطاع خدمات شركة "ألفا" في جزين

Lebanon 24
06-07-2024 | 06:49
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لا يزال أهالي جزين يعانون من انقطاع إرسال شبكة ألفا منذ البارحة.
 
وناشد أهالي البلدة المعنيين التدخل لحل هذا الموضوع. (الوكالة الوطنية للإعلام)
 
 
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