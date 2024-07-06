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لبنان

بهاء الحريري يزور ضريح الرائد وسام عيد في ديرعمار

Lebanon 24
06-07-2024 | 06:53
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في حضور عائلة الشهيد الرائد وسام عيد، زار بهاء رفيق الحريري صباح اليوم ضريح الراحل في بلدته دير عمار.
 
وقرأ الحريري الفاتحة عن روحه برفقة عائلة الشهيد.
 
 
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