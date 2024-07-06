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لبنان

بارولين من روما: لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان

Lebanon 24
06-07-2024 | 06:59
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دعا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين من روما إلى ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان.
 
جاء ذلك خلال احتفال منح الجائزة الأدبية للسفراء المعتمدين لدى الكرسي الرسولي، حيث شدد بارولين على ضرورة متابعة النشاط الدبلوماسي من أجل تحقيق السلام، لافتا إلى أن "المسؤولية ملقاة على عاتق الجميع".
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وتحدث بارولين عن الوضع في لبنان، مشدداً على "أهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، آملا أن "يلعب المكون المسيحي دوراً ناشطاً على هذا الصعيد".

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