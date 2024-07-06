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لبنان

يوم غدّ... ماذا ستشهد الطرقات في بيروت؟

Lebanon 24
06-07-2024 | 07:04
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة مـا يلــي:

اعتبارًا من الساعة 7،00 ولغاية الساعة 10،00 من يوم الأحد 07-07-2024، سينظم الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية سباق بطولة لبنان الرسمية "سباق ضد الساعة لسنة 2024"، وذلك انطلاقاً من امام شركة دباس "نهر الموت" وصولاً الى مفرق الشيفروليه / الفا، والعودة الى مسمكة بيروت ذهاباً واياباً لعدة مرات.
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لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تدابير السير التالية:

اقفال المفارق وتحويل السير عن مسار السباق عند مرور المتسابقين، على ان تفتح بعد مرور آخرهم عليها.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
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